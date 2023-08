Duas das nove vítimas da tentativa de chacina no “Baile de Rua” estão em estado gravíssimo no PS 

Os jovens Alexandro de Araújo Silva, 19 anos, e Jéssica Cristina de Oliveira Barbosa, 18, continuam internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde grave.

Eles foram feridos a tiros na noite deste sábado (12) durante uma tentativa de chacina realizada por membros da facção criminosa no “Baile de Rua” que aconteceu no Parque das Acácias, na estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco (AC).

Alexandro de Araújo foi socorrido por terceiros, ferido com tiros na região do peito, braço e no lado esquerdo das costelas. Neste domingo (13), na UTI, a vítima precisou colocar drenos no pescoço e peito, além de estar com choque hipovolêmico – uma situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquidos e sangue, que faz com que o coração deixe de bombear sangue para o corpo, levando a problemas em vários órgãos.

Jéssica Cristina foi socorrida por uma ambulância de suporte avançado 01 e foi encaminhada ao Huerb, também em estado de saúde grave, e foi levada à UTI.

As demais vítimas que deram entrada ao PS que foram identificadas como: Maria Eduarda de Souza Lima, 18 anos, Melrison Lucas da Silva Carneiro, 18 anos, Kelvin Saldanha de Araújo, 18 anos, Josemir Cavalcante da Silva, 33 anos, Samuel dos Santos Lima, 22 anos, Rafael Mourão Matos Silva, 20 anos e o adolescente D.B.G, 16 anos.

As vítimas encontram-se com seus quadros clínicos estáveis e não correm risco de morte.

Entenda o caso

A jovem morta a tiros na porta de entrada do “Baile de Rua” foi identificada pela polícia como sendo Giovana dos Santos de Lima, de 20 anos de idade.

Segundo informações da polícia, Giovana estava na companhia de alguns amigos no portão principal de entrada do evento chamado “Baile de Rua” no Parque das Acácias. Ela foi morta com dois tiros, um nas costas e outro na perna, disparados por bandidos armados que chegaram no local em uma motocicleta modelo Fazer de cor vermelha.

Além de Giovana, outras pessoas foram feridas a tiros na entrada da festa. Simultaneamente, comparsas dos atiradores entraram pelos fundos do Parque das Acácias, também atirando contra os participantes que estavam no salão de festas.

Mais cinco pessoas foram socorridas pelo Samu com ferimentos no peito, nas pernas, nos braços e de raspão pelo corpo. Outras duas pessoas deram entrada no PS por meios próprios, ou seja, foram socorridas por amigos que estavam na festa, também deram entrada em estado grave.