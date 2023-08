Duas fazendas e 100 cabeças de gado são apreendidas em operação da polícia no Acre

A Operação Reduto, da Polícia Civil do Acre (PCAC), realizada nesta terça-feira (29), em Cruzeiro do Sul, deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens, incluindo duas fazendas e 100 cabeças de gado.

Além disso, foi realizada a prisão de sete pessoas ligadas a uma organização criminosa atuante no Juruá. A operação é fruto de um trabalho investigativo iniciado em 2021.

Das 35 ordens judiciais, 25 são mandados de busca e apreensão, e 10 são mandados de prisão. As investigações se concentraram em Cruzeiro do Sul, local em que segundo a polícia, as organizações se estabelecem, devido à posição estratégica da cidade, que possui várias rotas para o tráfico de drogas.

Segundo as investigações, as propriedades rurais e as cabeças de gado são oriundas do dinheiro do tráfico. A ação teve a participação de 60 policiais, sendo 17 de Rio Branco.

A ação foi conduzida pela delegacia de combate ao crime organizado em conjunto com unidades da capital e do interior. Segundo o diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior, Pedro Buzolin, a operação teve o intuito de desarticular as organizações criminosas na região.

“A importância da operação, que não apenas visa à prisão dos envolvidos, mas também busca desarticular as lideranças e impactar financeiramente as organizações criminosas”, informou Pedro Buzolin.

