Durante caçada, colono tropeça e acaba ferido por tiro acidental em Rio Branco

Lindomar Martins Rodrigues, 49 anos, foi a vítima do ocorrido. Segundo informações fornecidas pela polícia local, o incidente aconteceu por volta do km 17 do ramal, quando Rodrigues estava envolvido em atividades de caça. Enquanto transitava por um trapiche na propriedade rural, uma queda inesperada levou a um disparo acidental de sua arma, atingindo a lateral do abdômen do colono.

Apesar do ferimento, a vítima conseguiu chegar à sua residência e pedir ajuda aos familiares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado e enviou a ambulância de suporte avançado 01 ao local do incidente. Os paramédicos prontamente prestaram os primeiros atendimentos a Lindomar Martins Rodrigues e, após a estabilização de seu estado de saúde, o encaminharam para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O estado de saúde do colono foi reportado como estável pelas autoridades médicas que o atenderam. A rápida resposta do Samu contribuiu significativamente para garantir a pronta assistência ao ferido.