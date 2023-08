Duro na tribuna, Edvaldo Magalhães abre o coração de vovô babão para festejar 1º aniversário da neta

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), atual decano da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), com seis mandatos e líder da oposição à bancada de apoio ao Governo do Estado, é conhecido pela dureza com a qual costuma tratar os adversários. Ferino e bom de oratória, herança dos tempos de movimento estudantil e sindical, Magalhães é temido quando sobe à tribuna para desancar o Governo estadual e adversários, mas, nesta quarta-feira (23), o parlamentar era só ternura.

“Hoje minha neta Helena completa seu primeiro ano de vida. E nós completamos o ano mais feliz das nossas. Desde que a Helena chegou, eu penso em formas de mudar a rotina, adaptar meus compromissos e fazer grandes esforços pra ficar mais pertinho dela, a verdade é que a gente passa a ter vontade de mudar a vida inteira para acompanhar um serzinho que chegou tomando de conta de tudo que é bom e belo dentro da gente”, disse o parlamentar logo cedo, em suas redes sociais.

Magalhães disse ainda que “Helena tem uma mãe extraordinária, um pai inspirador, uma vovó maravilhosa e um monte de gente querida ao redor pra lhe cuidar, ensinar e proteger. Nossa família não poderia ser mais grata”, acrescentou.

A criança é filha de Maira, a primogênita do deputado com a ex-deputada federal Perpétua Almeida. “Feliz festa da vida, Helena! Teu avô te ama ‘ao infinito e além”, escreveu.

Ao se referir à filha, acrescentou: “Parabéns, minha nega Maíra. Eu não tenho palavras pra descrever a admiração que sinto pela mãe que você se tornou nos últimos 12 meses”.