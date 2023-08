Edital Câmara dos Deputados publicado para 749 vagas; confira!

O concurso Câmara dos Deputados finalmente foi lançado! O certame é destinado ao provimento de 749 oportunidades (140 imediatas e 609 oportunidades de cadastro reserva) de nível superior.

As oportunidades se dividem entre as seguintes especialidades:

Assistente Social: 2 vagas imediatas + 5 vagas CR;

Consultoria Legislativa: 32 vagas imediatas + 200 vagas CR;

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira: 2 vagas imediatas + 15 vagas CR;

Contador: 3 vagas imediatas + 27 vagas CR;

Enfermeiro: 2 vagas imediatas + 5 vagas CR;

Farmacêutico: 1 vaga imediata + 5 vagas CR;

Informática Legislativa: 30 vagas imediatas + 50 vagas CR;

Médico – Área Medicina de Emergência: 9 vagas imediatas + 10 vagas CR;

Médico – Área Cardiologia: 3 vagas imediatas + 5 vagas CR;

Médico – Área Auditoria Médica: 2 vagas imediatas + 5 vagas CR;

Médico – Área Psiquiatria: 1 vaga imediata + 5 vagas CR;

Médico – Área Medicina do Trabalho: 5 vagas CR;

Médico – Área Ortopedia e Traumatologia: 5 vagas CR;

Técnica Legislativa: 33 vagas imediatas + 217 CR;

Técnico em Material e Patrimônio: 20 vaga imediatas + 50 CR.

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca FGV. Período: de 28/8 a 4/10. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento de uma taxa que varia de acordo com o cargo desejado:

Consultor: R$ 120,00; e

Demais cargos: R$ 95,00.

Cabe destacar que, conforme indicado nos editais, as provas objetivas do concurso Câmara dos Deputados serão aplicadas em dias distintos:

3 de dezembro

provas objetivas e discursiva para: Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

apenas prova objetiva para: Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.

10 de dezembro

provas objetivas e discursiva para: Técnica Legislativa

provas discursivas para: Consultoria (Consultor Legislativa e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Há quantos cargos vagos na Câmara dos Deputados?

De acordo com informações da própria Câmara dos Deputados, o órgão possui, no momento, 1.046 cargos vagos para os cargos que são ofertados no novo edital. Veja mais detalhes abaixo:

Sindicato buscará a convocação de excedentes

O sindicato que representa os servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU (Tribunal de Contas da União) informou que buscará a convocação de excedentes do novo edital. O motivo se deve ao alto número de cargos vagos registrados pela casa legislativa.

Conforme demonstrado acima, a Câmara possui 1.406 cargos vagos, e o número de vagas do novo edital não será capaz de suprir a demanda existente no órgão.

Veja mais detalhes AQUI!

Qual o salário do aprovado no concurso Câmara dos Deputados?

Um dos grandes atrativos deste certame é o aspecto financeiro. O salário inicial de um Técnico é de R$ 17.444,30. Já a remuneração de um Analista é de R$ 26.196,30.

O salário do aprovado no concurso da Câmara dos Deputados é formado pela soma da Gratificação da Atividade Legislativa com o vencimento básico, Gratificação de Representação.

Conforme é possível ver na imagem abaixo, ao final da carreira, os salários passam a ser de R$ 25.940,89 para Técnicos e R$ 33.424,60 para Analistas. Veja:

É importante reforçar que foi sancionada a LEI Nº 14.528/2013, que prevê o reajuste de 18,13% na remuneração do servidor.

O reajuste será feito de forma escalonada até 2025. Os valores indicados acima já estão com a primeira parcela de (6%). Para fevereiro de 2024, a remuneração será reajustada em mais 6%, e em 2025, em 6,13%. No caso do Analista, a remuneração poderá chegar a R$ 30 mil a partir de 2025. Veja:

A partir de fevereiro de 2024

A partir de fevereiro de 2025

Além dos valores das remunerações, o servidor ainda faz jus ao auxílio alimentação de R$ 1.331,59. Veja os valores das remunerações a partir de 2025 com o auxílio alimentação:

Técnico: R$ 20.864,73; e

Analista: R$ 30.698,00.

Projeção de aposentadorias

De acordo com estudo realizado pela própria casa legislativa, mais de 800 servidores terão direito à aposentadoria até o final de 2028.

O maior número de servidores que estarão aptos a solicitar a aposentadoria será registrado em 2023 (377 servidores). Veja:

Além do número indicado acima, 29 servidores atingirão a idade-limite do serviço público (aposentadoria compulsória). Serão 28 servidores somente em 2028. Veja:

Concurso Câmara dos Deputados – requisitos do cargos

Confira abaixo os requisitos dos cargos do edital:

Assistente Social

Nível superior em Serviço Social e registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social do Distrito Federal (CRESS DF).

Consultoria Legislativa

Nível superior em qualquer área.

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

Nível superior em qualquer área de formação.

Contador

Nível superior em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRC DF).

Enfermeiro

Nível superior em Enfermagem e registro no órgão de classe e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN DF).

Farmacêutico

Nível superior em Farmácia e registro profissional no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF DF).

Informática Legislativa

Nível superior em qualquer área.

Médico

Cardiologia, Medicina do Trabalho, Ortopedia e Traumatologia e Psiquiatria

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação.

Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (art. 17 da Lei nº 3.268/1957).

Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da Educação ou Título de Especialista da Associação Médica Brasileira, na área de especialização a que concorre.

Auditoria Médica

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação.

Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (art. 17 da Lei nº 3.268/1957).

Título de Especialista da Associação Médica Brasileira.

Comprovação de exercício de atividade profissional em Auditoria Médica, no setor Público ou Privado, nos últimos 3 (três) anos, sem sobreposição de tempo.

Medicina de Emergência

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, devidamente registrado no Ministério da Educação.

Registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (art. 17 da Lei nº 3.268/1957).

Certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pelo Ministério da Educação ou Título de Especialista da Associação Médica Brasileira, nas especialidades de Medicina de Emergência ou Clínica Médica.

Técnica Legislativa

Nível superior em qualquer área.

Técnico em Material e Patrimônio

Nível superior em qualquer área.

Provas e etapas concurso Câmara dos Deputados

Conforme indicado nos editais, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva.

As provas serão aplicadas nas seguintes datas:

3 de dezembro

provas objetivas e discursiva para: Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

apenas prova objetiva para: Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.

10 de dezembro

provas objetivas e discursiva para: Técnica Legislativa

provas discursivas para: Consultoria (Consultor Legislativa e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Prova objetiva

A prova objetiva do certame será composta por 130 questões (exceto para Consulor)! As questões de conhecimentos gerais terão valor de 1 ponto, enquanto que as questões de conhecimentos específicos terão valor de 1,5 ponto. Valor total da prova objetiva: 165 pontos.

Para Consultor, a prova objetiva será composta por 140 questões de múltipla escolha.

Como foram os últimos concursos da Câmara dos Deputados?

Edital 2014

A última seleção foi em 2014 e ofereceu 113 vagas, com o Cespe/Cebraspe como banca organizadora. As avaliações foram aplicadas apenas em Brasília.

Analista Legislativo

Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira

Consultor Legislativo (em 22 áreas específicas)

Técnico Legislativo

Agente de Polícia Legislativa

Nota de corte do concurso Câmara dos Deputados 2014

O Direção Concursos preparou um levantamento sobre a nota de corte do edital de 2014. Conforme indicado na tabela abaixo, o cargo de Consultor Legislativo – área XIX foi a especialidade que registrou o maior corte no certame:

Edital 2012

Houve também um certame em 2012. Na oportunidade, os cargos de Analista Legislativo foram contemplados com 34 vagas. A banca organizadora foi novamente o Cespe/Cebraspe.

Cargos ofertados para Analista

Nota de corte do edital de 2012

O Direção também preparou uma nota de corte do edital de 2012. Conforme demonstrado no quadro abaixo, o cargo da área Técnica Legislativa foi a carreira que registrou a maior nota de corte do certame. Veja:

Edital Câmara dos Deputados 2007

Em 2007 foi realizado o edital do concurso Câmara dos Deputados para os cargos de Médico (diversas especialidades), Enfermeiro, Contador e Técnico em Material e Patrimônio. O certame também foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Veja:

Nota de corte do edital de 2007

Confira abaixo a nota de corte do concurso Câmara dos Deputados de 2007:

Resumo do concurso Câmara dos Deputados

Banca: FGV

Cargo: Analista Legislativo (especialidades)

Vagas: 140

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: R$ 26.196,30

Inscrições: 28/8 a 4/10

Taxa: R$ 95,00

Provas: 3 e 10/12

Edital 1 – Contador, Informática Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio

Edital 2 – Assistente social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico

Edital 3 – Técnica Legislativa

Edital 4 – Consultorias