Edital IBGE publicado; 325 vagas temporárias e iniciais de até R$ 5,1 mil

Foi publicado nesta segunda-feira, 14 de agosto, mais um edital do concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para cargos temporários. São, ao todo, 325 vagas para os cargos de Agente e Supervisor de pesquisas por telefone.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: Instituto Selecon

Vagas: 325

Cargos:

Agente de pesquisas por telefone

Supervisor de pesquisas por telefone

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$5.100,00

Inscrições: 14/8 a 3/9

Taxas: R$ 30 e R$ 40,00

Provas: 22/10

Edital Agente

Edital Supervisor

Cargos e Vagas – edital IBGE para Temporários

De acordo com os editais, as 325 vagas temporárias serão distribuídas da seguinte forma:

Agente de Pesquisas por Telefone: 276 vagas; e

Supervisor de Pesquisas por Telefone: 49 vagas.

Confira como será a segmentação das vagas para Agente:

Veja quais são as áreas de atuação e vagas do cargo de Supervisor:

É importante mencionar que as oportunidades serão para atuação no município do Rio de Janeiro (RJ) e a previsão de duração do contrato é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado conforme necessidade.

Requisitos do edital IBGE para Temporários

Para concorrer à uma das vagas, o candidato deverá preencher alguns requisitos específicos. Veja os principais:

Agente de Pesquisas por Telefone

Curso de nível médio completo; e

1 (um) ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos 5 (cinco) anos (até a data de divulgação do resultado final). Entende-se como trabalho de teleatendimento/telemarketing aquele cuja comunicação com interlocutores clientes e usuários é realizada à distância por intermédio da voz e(ou) mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados (Anexo II da NR17).

Supervisor de Pesquisas por Telefone

Geral: curso superior completo em qualquer área.

Gestão: curso superior completo em qualquer área.

Suporte Gerencial: curso superior completo em qualquer área.

Tecnologia de Informação e Comunicação: curso superior completo em Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Computação ou Informática ou Ciência da Computação ou Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Processamento de Dados ou Análise de Tecnologia da Informação ou, ainda, curso superior completo na área de Ciências Exatas.

Salários do edital IBGE para Temporários

Os aprovados no processo seletivo farão jus aos seguintes salários:

Agente de Pesquisas por Telefone: R$ 1.345,00;

Supervisor de Pesquisas por Telefone: R$ 5.100,00.

Além disso, os contratados receberão auxílio alimentação no valor de R$ 658,00 mensais.

Inscrições no edital IBGE para Temporários

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da banca Instituto Selecon, no período entre 14 de agosto e 3 de setembro.

As taxas de participação são as seguintes:

R$ 30,00 para o cargo de Agente (nível médio);

R$ 40,00 para o cargo de Supervisor (nível superior).

Provas do edital IBGE para Temporários

As avaliações serão realizadas no dia 22 de outubro, em turnos distintos, a depender do cargo. Confira os horários:

Prova de Agente: das 08 horas às 12 horas (horário de Brasília/DF)

Prova de Supervisor: das 14 horas às 18 horas (horário de Brasília/DF)

Provas objetivas

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada e apenas uma resposta correta.

Confira a estrutura das provas e as disciplinas cobradas em cada um dos cargos:

Agente

Supervisor

Critérios para aprovação

A nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a:

1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova;

0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova, não haja marcação ou haja marcação dupla.

Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que, cumulativamente:

a) obtiver, no mínimo, 18,00 pontos no total da prova objetiva; e

b) obtiver, no mínimo, 1,00 ponto em cada disciplina

Conteúdo programático

Confira qual será o conteúdo programático cobrado nas provas:

Agente de Pesquisas por Telefone

LÍNGUA PORTUGUESA:

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:

1 Princípios de contagem. 2 Razões e proporções. 3 Regras de três simples. 4 Porcentagens. 5 Equações de 1º e de 2º graus. 6 Sequências numéricas. 7 Progressões aritméticas e geométricas. 8 Funções e gráficos. 9 Estruturas lógicas. 10 Lógica de argumentação. 10.1 Analogias, inferências, deduções e conclusões. 11 Lógica sentencial (ou proposicional). 11.1 Proposições simples e compostas. 11.2 Tabelas-verdade. 11.3 Equivalências. 11.4 Leis de De Morgan. 11.5 Diagramas lógicos. 12 Lógica de primeira ordem. 13 Princípios de contagem e probabilidade. 14 Operações com conjuntos. 15 Raciocínio logico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO:

1 Código de Ética do IBGE (disponível, para download, no endereço eletrônico https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98031.pdf). 2 Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (art. 116, incisos I a IV, inciso V, alíneas a e c, incisos VI a XII e parágrafo único; art. 117, incisos I a VI e IX a XIX; art. 118 a art. 126; art. 127, incisos I a III; art. 132, incisos I a VII, e IX a XIII; art. 136 a art. 141; art. 142, incisos I, primeira parte, II e III, e §1º a §4º).

CONHECIMENTOS GERAIS:

1 Relação entre a sociedade, a economia e o meio ambiente: a modernização capitalista e a redefinição nas relações entre campo e cidade, o papel do Estado e das classes sociais e a sociedade urbano-industrial (urbanização) brasileira, a cultura do consumo, o Brasil diante das questões ambientais (aquecimento global e desenvolvimento sustentável). 2 Globalização: blocos econômicos, consequências da globalização, etapas da integração econômica, Brasil na globalização. 3 História do Brasil: aspectos relevantes da história do Brasil de 1930 aos dias atuais e seus reflexos na sociedade contemporânea; economia e sociedade brasileira. 4 Noções de geografia urbana. 5 Formação territorial e divisão políticoadministrativa. 6 Dinâmica da população: migrações populacionais, área de crescimento e de perda populacional. 7 O agronegócio brasileiro. Atividades agropecuárias e extrativas. 8 Fontes alternativas e energia no Brasil.