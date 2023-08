Editora de Harry Potter morre após cair em hélice de lancha na Itália

Adrienne Vaughan, de 44 anos, morreu na frente do marido, Mike White, e dos dois filhos pequenos após sua lancha colidir contra um veleiro na Itália. Ela era presidente da editora Bloomsbury USA, conhecida mundialmente por lançar os livros da saga Harry Potter.

Segundo o New York Post, Adrienne caiu na água com o impacto das embarcações e acabou atingida pela hélice da lancha. Um vídeo divulgado pela imprensa local mostra o momento em que o veleiro se choca com a outra embarcação.

“O que aconteceu?” questiona uma mulher, enquanto um homem responde: “Esse navio colidiu com a gente.”

O barman do veleiro — que comemorava um casamento e carregava cerca de 85 pessoas — disse ao jornal italiano Corriere del Mezzogiorno: “Ela [Adrienne] não tinha um braço e a nuca estava branca, como se não houvesse sangue. Foi terrível.”

Mike White, marido de Adrienne, ficou ferido e foi levado a um hospital local. Ele passou por uma cirurgia no ombro esquerdo. Já Leanna, de 14 anos, e Mason, de 11, filhos do casal, não ficaram feridos fisicamente.

A agência italiana ANSA apontou que o motorista da lancha, de 30 anos, foi internado com ferimentos na costela e na pélvis. O site ainda diz que ele teria sido reprovado nos exames toxicológicos após o acidente.