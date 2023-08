Edson Celulari abre o jogo sobre cena de nudez com Sandra Annenberg

O ator revelou ainda que não se lembrava do momento, porém, quando viu a declaração de Sandra, se recordou: “Eu não me lembro exatamente de como foram os bastidores da cena, mas quando vi as notícias com a fala da Sandra, fui recordando que ela não tinha experiência, mas foi muito querida e profissional. Ela estava muito nervosa. Eu sempre fui e sou muito gentil com as colegas. E lembro que eu quis protegê-la. De alguma forma é constrangedor esse tipo de cena. E ela não tinha experiência”.

Sandra Annenberg em nudez

Em entrevista ao Porchat, Sandra disse que a ideia de começar nua foi justamente do diretor Walter Avancini. Ela interpretava uma prostituta jovem e sentiu que o profissional queria testá-la no estúdio.

“Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem para entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha. Eu fui testada ao extremo porque foi um choque”, disse.