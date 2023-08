“Ele está mais acabado”, brinca brasiliense “sósia” de Rodrigo Santoro

Alvo de perguntas e comentários por onde passa, o consultor de carros de luxo e ex-modelo Diogo Sampaio, 43 anos, faz sucesso na rua e nas mídias sociais por uma característica curiosa: a similaridade com o galã Rodrigo Santoro, 47. A semelhança entre os dois faz o brasiliense ser confundido “toda hora” com o ator fluminense.

“O pessoal para mesmo para tirar foto comigo aonde vou. Em festas, shows. Há 25 anos dizem isso. E a gente está envelhecendo igual. Mas ele está mais acabado”, brinca o “sósia”.

Com 1,85m de altura — 3 centímetros a menos que Santoro, cabelos morenos, agora grisalhos, e porte físico atlético, Diogo chegou a compartilhar com o ator uma das principais diferenças entre eles.

Enquanto assumia o papel de Diogo na novela “Mulheres Apaixonadas” da TV Globo, em 2003, o ator ostentava a tatuagem de um ideograma japonês no ombro. No entanto, não chegou a marcar permanentemente o corpo, apenas com para dar vida ao personagem.

“Eu tinha tatuagem um igual, no mesmo local. E era só ela, mas cobri agora. Eu estava com cabelo curto também”, contou Diogo, que atualmente tem grande parte dos braços tatuada. “As coincidências são muito frequentes. Acho engraçado.”

Encontros

Pai de um menino de 2 anos, Diogo trabalhou cerca de 10 anos como modelo. Antes disso, porém, chegou a esbarrar com Rodrigo Santoro em duas ocasiões. Ambas ocorreram de forma rápida, em Brasília e no Rio de Janeiro.

O primeiro contato ocorreu à época da gravação de Estrela-Guia, novela de 2001 da Rede Globo. A cidade goiana de Pirenópolis, a cerca de 150 km da capital federal, sediou as gravações.

“Uma vez, levaram-me [para Pirenópolis], para a gente se apresentar, porque me acharam parecido [com o ator]. Foi um grupo de modelos junto, e havia uma festa, um coquetel”, conta o sósia sobre quando conheceu o galã.

O segundo encontro, na capital fluminense, também ocorreu durante uma festa, da qual os dois participavam. “[Vou] te apresentar seu irmão”, falaram para Santoro, que, segundo Diogo, chegou a responder: “Bonito, você”.

Diogo lida bem com a questão, mas diz que, às vezes, as interações ultrapassam a comparação. “Eu não gosto mesmo. Quando estou solteiro, nem para as pessoas [quererem] saber meu nome, saber quem sou”, lamenta.

Mesmo assim, no dia a dia, o brasiliense percebe olhares e comentários de estranhos e faz questão de explicar que não é o ator — mas não se recusa a fazer uma fotografia caso peçam.

Atualmente, apesar de receber convites para voltar a modelar, o sósia conta que não tem mais interesse em retomar o trabalho. “Agora, estou focado em minha vida e minha família”, completa.