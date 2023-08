Elenco do Galvez intensifica treinos visando estreia na Copa do Brasil

O elenco do Galvez realizou na tarde desta quinta (03), no José de Melo, mais um treino físico e técnico visando a estreia na Copa do Brasil Sub-20. A estreia do Imperador será na quinta, 17, na capital de Rondônia, contra o Porto Velho.

“Estamos seguindo o nosso planejamento. Os primeiros treinos foram proveitosos e precisamos seguir trabalhando forte para podermos conquistar o nosso objetivo”, declarou o técnico Kinho Brito.

Amistoso no sábado

Segundo Kinho Brito, o Galvez fará o primeiro amistoso da fase de preparação no sábado, 5, às 15 horas, no José de Melo.“Temos um esboço da equipe a partir dos treinos técnicos. Vamos com um time competitivo para o duelo contra o Porto Velho”, afirmou o treinador.

Thales recebe proposta

O meia Thales recebeu uma proposta do Porto Velho com a duração de 18 meses, mas não aceitou. O atleta seria uma das principais contratações para o torneio nacional e faria a estreia contra o Galvez.