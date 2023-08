Eliana vai trocar o SBT pela Globo? Apresentadora esclarece rumores

Eliana é um dos supostos nomes cotados pela TV Globo para substituir Ana Maria Braga no Mais Você. O nome da loira foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, nesta segunda-feira (7/8), após o jornal Extra afirmar que a veterana teria pedido para deixar o matinal — informação negada pela emissora ao Metrópoles.

A contratada do SBT, no entanto, não parece disposta a deixar o canal de Silvio Santos. Vale lembrar que, nesta segunda, ela apresenta o Criança Esperança ao lado de Xuxa e Angélica na emissora carioca.

“Esta não é a primeira vez que realizo trabalhos pontuais em outra emissora. Recentemente participei de um especial em homenagem aos 70 anos da Record, por exemplo. Mas a minha relação com o SBT segue maravilhosa, firme e forte…”, declarou Eliana ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Saída de Ana Maria Braga

Após 24 anos na Globo e titular do Mais Você, Ana Maria Braga teria pedido para deixar o matinal no próximo ano. A ideia da apresentadora seria descansar e curtir a “aposentadoria”, já que, em 2024, ela completará 75 anos de idade.

Ainda segundo a informação, publicada pelo Jornal Extra, Ana Maria já teria comunicado a sua decisão à direção da Globo e a emissora já estaria trabalhando para encontrar um nome para substituir a veterana.

No tempo em que esteve no comando do programa culinário, Ana Maria Braga passou por um câncer com pouquíssimas chances de cura e ainda viu a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José. A ideia da apresentadora seria descansar e curtir a “aposentadoria” com os netos, viajar e ter mais tempo para passar com os amigos.

O portal ainda afirma que o programa deve continuar a ser exibido pela Globo, com dinâmica entre os convidados e receitas, mas com um formato diferente. Paola Carosella, Rita Lobo e até Eliana já teriam sido cogitados pela emissora para substituir a loira.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Globo se manifestou sobre o assunto e diz que a informação “não procede”.