Eliezer passa por cirurgia de ginecomastia: “Já estou sem meus peitos”

O ex-BBB Eliezer passou por cirurgia de ginecomastia, quando as mamas tem um desenvolvimento anormal, e uma lipoaspiração nessa terça-feira (30/8). Por meio de seu Instagram, o marido de Viih Tube atualizou o estado de saúde e falou mais sobre os procedimentos.

“To aqui pra avisar pra vocês que realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando”, disse ela.

Sobre o procedimento, ele contou: “Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais”.

O ex-BBB ainda disse que sempre usa camisa, para poder disfarças as mamas: “Pra quem tá falando ‘nunca tinha reparado’ é porque eu nunca apareço sem camisa com os peitos aparecendo.”

“No meu feed as fotos que tem eu sem camisa, é quando eu to muito magro, porque ‘disfarça’. Quem acompanhou o BBB eu sempre andava com uma camisa de botão aberta porque assim tampa o peito”, finalizou.