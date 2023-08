Elvis Dany, pré-candidato a prefeito de Sena Madureira, se filia ao MDB em Brasília

O vereador Elvis Dany, campeão de votos em Sena Madureira nas Eleições de 2020, filiou-se nesta terça-feira (8), ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O ato ocorreu em Brasília. Elvis Dany teve a filiação assinada e abonada pelo presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi.

A partir de agora, Elvis Dany é oficialmente o pré-candidato do partido a prefeito de Sena Madureira nas Eleições do ano que vem.

O vereador Senamadureirense estava acompanhado do deputado estadual Tanízio Sá, do ex-deputado federal Flaviano Melo, dentre outras lideranças.

Anteriormente, Elvis era filiado ao Partido Progressista (PP) que tem o deputado federal Gerlen Diniz como principal expoente em Sena Madureira. “Estou muito feliz em participar desse momento e grato pelo convite que recebi do MDB. Saí do PP com a anuência do deputado Gerlen Diniz com quem pretendemos caminhar juntos nas eleições do ano que vem. A gente permanece caminhando juntos e vamos apresentar as nossas ideias para a Sena Madureira. Grato ao deputado Gerlen pelo apoio que tem nos dado em nosso mandato bem como pela excelente receptividade aqui em Brasília”, comentou.

Ele também fez um agradecimento especial ao deputado estadual Tanízio Sá. “O deputado Tanízio tem grande prestígio em nosso Estado e já demonstrou que é um excelente gestor, pois conseguiu transformar a cidade de Manoel Urbano quando foi prefeito. Ele fez o convite para que eu pudesse me filiar ao MDB. É uma grande honra, visto que, o MDB tem muito prestígio em meio à sociedade Brasileira”, frisou.

O deputado federal Baleia Rossi deu as boas vindas ao novo filiado: “Seja muito bem vindo. Tenho que a sua juventude vai fortalecer ainda mais o nosso MDB”, considerou.

Em Brasília, Elvis Dany e Tanízio Sá aproveitaram para se reunir com o deputado federal Gerlen Diniz e traçar metas para as Eleições do ano que vem. Eles estarão alinhados para enfrentar o candidato do atual prefeito.

A conversa, entretanto, não se limitou ao pleito vindouro. Tanto o vereador quanto o deputado Tanízio tomaram conhecimento das emendas que serão destinadas por Diniz para contemplar a população Acreana nas mais variadas áreas.

Em 2020, Elvis Dany que é filho do radialista Jota Alves foi o candidato a vereador mais bem votado, sendo eleito com 1.024 votos.