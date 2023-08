Gladson agradece apoio de Dino e pede doação de helicóptero para combater crimes ambientais

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve reunido nesta terça-feira (22) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em Brasília, para discutir estratégias de fortalecimento das operações de segurança no estado. O encontro foi compartilhado pelo próprio Chefe do Executivo Estadual em suas redes sociais.

A reunião teve como objetivo principal agradecer o apoio do governo federal e buscar novos reforços para garantir a tranquilidade e a proteção dos cidadãos acreanos.Durante o encontro, Cameli expressou sua gratidão pelo apoio concedido pelo Governo do Brasil e enfatizou a importância da colaboração mútua na manutenção da ordem e no combate à criminalidade.

Um dos pontos de destaque das discussões foi a proposta de doação de um helicóptero por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao estado do Acre. O helicóptero seria destinado a auxiliar as equipes de resgate em áreas de difícil acesso e a combater crimes ambientais na região