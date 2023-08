Em Manoel Urbano, 1º dia do Festival de praia é marcado por forte chuva

Teve início nesta sexta-feira (11), mais uma edição do Festival de praia da cidade de Manoel Urbano, localizada no vale do Purus. O evento conta com apresentações de DJs e bandas locais em um palco instalado na praia, às margens do Rio Purus.

A organização esperava um grande público na abertura, entretanto, uma forte chuva atingiu o município murbanense e praticamente inviabilizou a presença de um grande número de moradores. “Preparamos tudo com antecedência, mas contra a natureza não podemos ir. No sábado e no domingo o evento terá continuidade”, informou um dos organizadores.

Além da população de Manoel Urbano, moradores de outras cidades também deverão participar do festival.