Em parceria, Sebrae e Economia Solidária promovem inclusão social e bem-estar na Expoacre

A Economia Solidaria já é bem conhecida pela população acreana pelas feiras em praças e no Centro de Rio Branco. Na Expoacre não seria diferente, há diversas barracas em um espaço conhecido como galpão do empreendedorismo.

Segundo Carlos Taborga, coordenador do Fórum de Economia Solidaria, a feira tem o propósito de promover inclusão social e bem-estar para as pessoas.

“Fazer a promoção da inclusão social dessas pessoas que vivem à margem do processo socioeconômico e para isso acontecer foi foi preciso que se fizesse uma organização que é o Fórum Acreano de Economia Solidária, assim como existe o Fórum Brasileiro. Então, para que isso venha ter essa promoção e que a economia solidária possa fazer todo esse trabalho de inclusão social, é preciso ela ter apoio de instituições como Sebrae”, explica.

De acordo com Carlos, o Sebrae tem uma dinâmica que faz com que as pessoas aprendam alguma coisa e trabalhem bem através de um planejamento. “Eles trouxeram isso para nós, além de estar conosco todos esses anos. Nos últimos 6 anos foi quando o Sebrae veio e trabalhou mais ainda conosco, fazendo essa promoção e investindo nos momentos de organização de feiras porque a gente não tem da onde tirar nenhum recurso e o Sebrae veio para isso”, destacou.

O coordenador do Fórum disse ainda que o maior objetivo do Sebrae é trazer para as pessoas, para os empreendimentos o conhecimento para que ocorra menos erros. “O Sebrae traz esse fortalecimento, pelo qual nós somos muito gratos mesmo dessa força que o Sebrae traz pra nós”, finaliza.