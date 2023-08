Em Sena, homens são baleados dentro de casa e transferidos para PS em Rio Branco

O começo da noite desta terça-feira (15), em Sena Madureira, foi marcado por uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na Rua Remarque Queiróz, bairro Ana Vieira. Um morador de 26 anos e o outro de 29 anos foram alvejados por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar, eles estavam na sala de uma residência quando foram surpreendidos por seus algozes. Três infratores se aproximaram da casa e passaram a efetuar os disparos. Uma das vítimas foi baleada no braço esquerdo e o outro acabou sendo alvejado no tórax e no quadril.

Ambos deram entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, e em seguida, em virtude da gravidade do caso, foram transferidos para Rio Branco, onde permanecem internados.

A capitã Ivanise Pontes informou que policiais militares realizaram diversas buscas, entretanto, não foi possível localizar os atiradores. Tao logo consumaram o crime, o trio teria fugido para uma região de mata.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.