Em um duelo com 6 gols, Atlético e Sena Madureira empatam no Estadual

Atlético e Sena Madureira realizaram um jogo cheio de alternativas na noite desta segunda, 21, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual e empataram por 3 a 3. O resultado manteve as duas equipes invictas na competição.

Não segurou o placar

O Atlético abriu 3 a 0 no placar e foi para o intervalo vencendo por 3 a 1. Na segunda etapa, o Sena Madureira foi buscar um empate com sabor de vitória. O ponto somado deixa o Atlético e o Sena Madureira bem próximos das semifinais.

Goleira e parte física

A goleira Brenda e a parte física foram determinantes para o Atlético ceder o empate. As meninas atleticanas sentiram a falta de condicionamento físico e a goleira voltou a falhar no Estadual.

20 a 0

Na abertura da rodada, no Florestão, o Plácido de Castro goleou o São Francisco por 20 a 0. A partida começou com 45 minutos de atraso por causa de problemas no ônibus do Tigre do Abunã.

Próximos jogos

Rio Branco x Plácido de Castro

Assermurb x São Francisco

Na quinta, 24, a partir das 15 horas, no Florestão