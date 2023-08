Empresa monitora home office com tecnologia de pressionamento de teclas e demite funcionária ausente: ‘má conduta’

De acordo com a conclusão publicada pela Comissão de Trabalho Justo (FWC, na sigla em inglês), Suzie era responsável por criar documentos de seguro e cumprir cronogramas regulatórios e monitorar “conformidade do trabalho em casa”, entre outras funções importantes.

Ironicamente, o seu próprio desempenho no trabalho em casa marcou o fim de sua carreira de 18 anos na empresa australiana, contou reportagem do site “News.com”.

De acordo com as conclusões do FWC, Cheikho foi demitido em 20 de fevereiro por perder prazos e reuniões, estar ausente e inacessível e não concluir uma tarefa que levou o regulador do setor a multar o IAG.