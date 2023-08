Escritoras acreanas têm encontro emocionante com Fernanda Montenegro; VEJA FOTOS

Na noite desta quarta-feira (16), a sede do Pen Clube do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, foi palco de um encontro memorável que marcou as celebrações pelo Centenário de nascimento de Millôr Fernandes, renomado desenhista, poeta, jornalista e dramaturgo. Personalidades e admiradores da obra do multifacetado artista se reuniram para homenagear sua contribuição à cultura brasileira.

O evento contou com a presença ilustre de diversas celebridades, entre elas a conceituada atriz brasileira Fernanda Montenegro, que expressou sua admiração pela obra de Millôr Fernandes e ressaltou a influência que ele exerceu em suas próprias realizações artísticas.

Uma presença marcante no encontro foi a da presidente da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil no Acre (AJEB), Socorro Camelo, juntamente com a vice-presidente Edir Figueira Marques e a jornalista e escritora Silvania Pinheiro Diniz. Elas compartilharam a importância de Millôr Fernandes como referência na área jornalística e literária, destacando a relevância de suas contribuições para o cenário intelectual do país.

A celebração do Centenário de Millôr Fernandes proporcionou um momento único de reflexão sobre sua vasta trajetória, que transcendeu fronteiras artísticas e se tornou parte integrante da identidade cultural do Brasil. O encontro reuniu admiradores, artistas e profissionais da escrita, que se uniram para prestar homenagens a esse ícone multifacetado que deixou um legado duradouro na literatura, no jornalismo e nas artes do país.