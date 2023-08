Especial: conheça o pai que perdeu o filho e decidiu eternizar o nome no neto

Em 2020, o Acre perdeu um talento da música e do rádio. O cantor Giovanni Accioly, morreu vítima de um acidente de carro no município de Tarauacá, interior do Acre.

Desde então, o Dia dos Pais nunca foi o mesmo para o professor Raimundo Accioly, pai de Giovanni.

“Eu lembro do Giovanni em tudo. Todo dia. As lembranças que eu tenho dele são muito fortes. nossa relação era muito próxima, muito intensa. Lembro dele em uma música que eu ouço, num passo que eu dou, em um amigo que eu encontro”, disse.

Neste ano, Accioly vai passar o terceiro Dia dos Pais sem o filho. A data, agora delicada, vai ser reconfortada com a presença de todos da família. “É mais um ano difícil, vou passar esse dia com as minhas filhas, e vou permanecer na saudade do Giovanni. Eu vou ter boas lembranças do Dia dos Pais, e isso me conforta”.

Além de Giovanni, Accioly tem outras duas filhas: Janaína e Alzira, a caçula que era o xodó de Giovanni. “Eu vejo nela um refúgio, para preencher um pouco o meu tempo, e esse vazio que ficou com a ida dele”.

Giovanni eternizado

Prestes a completar um ano de vida, Accioly ganhou um neto da filha Janaína. O filho, Giovanni, foi eternizado dando nome ao neto.

“A ideia de colocar o nome do meu neto de Giovanni surgiu naturalmente. Parece que todo mundo já tinha decidido. Foi uma maneira que nós achamos de homenagear ele”.

Comemorar todos os dias

Accioly aproveita para deixar um recado para aqueles que ainda podem passar o Dia dos Pais em vida. “Aproveitem! Comemorem todos os dias. Não tem satisfação melhor. Você pai, aproveite seus filhos. Viva por eles”, finalizou.