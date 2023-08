Estadual de Mountain Bike Maratona será no Acre Race

Uma prova valendo dois títulos. Vai ser disputado no dia 17 de setembro, a partir das 7 horas, nas trilhas da capital acreana, o Campeonato Estadual Maratona de Mountain Bike.

A competição terá o percurso de 130 quilômetros, o mesmo do Acre Race.

“Os atletas federados estarão na disputa do título Estadual e também do Acre. Fizemos a competição neste mesmo modelo em 2022 em foi um sucesso”, declarou o presidente da Federação Acreana de Ciclismo (FAC), Tuxauá Marques.

Brasileiro no Acre

As conversas ainda estão na fase inicial, mas existe a possibilidade do Acre receber em 2024 uma etapa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike.