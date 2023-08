Estresse térmico ameaça a saúde de um bilhão de vacas em todo o mundo; veja consequências

Em climas tropicais, 20% dos bovinos apresentam esses sintomas durante todo o ano. Prevê-se que estes números aumentem se a pecuária continuar a expandir-se nas bacias da Amazónia e do Congo, onde as temperaturas estão em vias de subir mais rapidamente do que a média global.

Se as emissões de gases com efeito de estufa que provocam o aquecimento climático continuarem a aumentar, o estudo prevê que o stress térmico se tornará um problema durante todo o ano no Brasil, no sul de África, no norte da Índia, no norte da Austrália e na América Central até 2100.

“Um determinante muito importante de quantas vacas estão expostas a este calor são as decisões sobre a mudança no uso da terra”, disse à AFP a principal autora do estudo, Michelle North, da Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul. “A desflorestação das florestas tropicais para a expansão da pecuária não é um futuro de desenvolvimento viável, porque agrava as alterações climáticas e irá expor mais centenas de milhões de cabeças de gado a um grave stress térmico”, acrescentou.

O estudo, publicado na Environmental Research Letters, concluiu que, no pior cenário, a criação de gado quase duplicará na Ásia e na América Latina e aumentará mais de quatro vezes em África.

Perdendo meios de subsistência