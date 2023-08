Evoney Fernandes ganha presente no Acre e ironiza: “Ajuntou todo mundo pra me entregar”

O cantor Evoney Fernandes, que se apresentou na Expoacre 2023, está dando o que falar nas redes sociais após receber um presente no Acre e gravar um vídeo mostrando o ‘mimo’.

Evoney recebeu o presente em reconhecimento ao seu talento e a contribuição para a cultura local. Em agradecimento, o artista gravou um vídeo mostrando o presente e expressou a gratidão.

“Isso aqui foi um troféu que eu ganhei onde eu fui, lá no Acre,. Esse troféu aqui ajuntou o governador, todos os deputados federal, estadual, senador do Estado do Acre, ajuntou todos os ‘juíz’ (SIC), promotor, desembargador, todos os prefeitos, vereador do Acre inteiro. Tinha mais de 60 mil autoridades na sala para me entregar esse bichão aqui”, disse.

Evoney brincou ainda que o troféu foi dado por ele ser a pessoa mais verdadeira que já conheceram na vida. “Hoje em dia é difícil achar uma pessoa que não mente igual eu. Feio é bater na mãe, mentir é ‘horrivi’, eu ‘odío'”, brincou.

Veja o vídeo: