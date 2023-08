Ex-petista, Marcus Alexandre decide se filiar ao MDB para disputar Prefeitura de Rio Branco

O ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, eleito em 2012 e reeleito em 2016 pelo PT (Partido dos Trabalhadores), vai se filiar ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro) nesta terça-feira (8), em Brasília.

SAIBA MAIS: Partidos de esquerda do Acre escolhem Marcus Alexandre como prioridade para 2024

A informação foi dada por fontes ligadas ao ex-prefeito, que passou a manhã de hoje reunido, em Brasília, com a cúpula nacional do Partido. Alexandre deve ser candidato a prefeito da Capital em 2024.

O ex-prefeito deverá ter sua ficha de filiação abonada pelo presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi (SP). Alexandre está em Brasília acompanhado do deputado estadual Tanízio Sá e pelo presidente regional do partido, ex-deputado federal Flaviano Melo.

VEJA TAMBÉM: PT diz que respeita qualquer decisão de Marcus Alexandre e quer aliança com MDB em 2024

As especulações agora apontam que, após se filiar, Marcus Alexandre deverá ser convidado para presidir o diretório municipal do MDB e comandar sua própria campanha eleitoral. O ex-prefeito ficou de conceder entrevista ao ContilNet ainda nesta segunda-feira (7), mas informou que a filiação está confirmada.

MDB, Jarude e Marcus Alexandre

Marcus Alexandre, que está desfiado do PT desde o final do ano passado, por ter assumido um cargo no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), chegou no MDB causando desconforto em um ex-membro do grupo, o deputado Emerson Jarude, que decidiu se desfiliar do partido após o aceno positivo que a sigla deu para a candidatura de Marcus.

Jarude está no Partido Novo e garante que seu nome está no páreo para a disputa pela vaga de chefe do executivo municipal em 2024.