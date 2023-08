Exclusivo: A desgramada da dívida! Latino perde ação movida por hospital

Em julho deste ano, no entanto, o caso ganhou um desfecho. Desfecho esse, aliás, que veio antes do imaginado, já que o processo foi julgado antecipadamente, por reunir todo o necessário para um veredito. A situação, na realidade, ficou desfavorável para o cantor quando ele sequer apresentou sua defesa, mesmo sendo citado.

Para quem não lembra, Latino teria ficado internado no hospital, em São Paulo, sem convênio médico. Suas despesas com todo o processo chegaram ao valor de R$ 7.122,28. Acontece que o artista não pagou o que deveria, razão pela qual o caso acabou na Justiça.

Esta coluna acaba de descobrir que a falta de sorte do cantor Latino segue firme e forte . O artista, que enfrenta um longo processo judicial por dívidas e periga perder uma mansão no Rio de Janeiro, acaba de ser condenado em uma outra ação judicial, movida pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira – Hospital Albert Einstein.

No final das contas, Latino foi derrotado e os pedidos foram julgados procedentes. Para o juiz, ficou claro que o cantor se internou no hospital, gozou dos procedimentos médicos e não pagou a conta.

Com isso, Latino terá que pagar a importância de R$ 8.523,20, com aplicação de correção monetária, mais os juros. Ao que parece, a culpa “não é da desgramada da cachaça”, mas sim de Latino!

Após a publicação da matéria, a assessoria do cantor procurou a coluna e afirmou, através do advogado Marcos Ferreira: “O departamento jurídico do cantor Latino vem informar que está em tratativas, de acordo com a assessoria jurídica do Hospital Albert Einstein, bem como, não irá prestar outros esclarecimentos, para não comprometer as negociações”.