Exclusivo: saiba o que Larissa Manoela mandou para os pais por e-mail

No e-mail, Larissa Manoela ainda teria detalhado algumas intimidades. Mas, até o momento, nenhum dos dois deu retorno.

Vale pontuar que, segundo a coluna descobriu, o mesmo texto foi enviado para Silvana e Gilberto, primeiro por WhatsApp e depois através do correio eletrônico. Ou seja, Larissa Manoela não estava bloqueada pelos pais, o que indica que eles apenas não quiseram mesmo responder a filha.

Mãe de Larissa Manoela quebrou dente da atriz

Esta coluna contou, com exclusividade, na última segunda-feira (21), mais um episódio assustador envolvendo Larissa Manoela, que teve um dente quebrado pela mãe após um tapa daqueles.

Sim! Isso mesmo, caro leitor. Uma fonte próxima à família contou a esta colunista que a relação abusiva e controladora de Silvana Taques com a filha ultrapassava, diversas vezes, a linha do limite, chegando às vias físicas. Segundo a fonte, a mãe costumava bater em Larissa e, em uma das vezes, quebrou um dente da frente da artista após não gostar de uma resposta dada por ela.

A situação teria acontecido em 2017, quando Larissa Manoela tinha apenas 16 anos. Na ocasião, a atriz já estava arrumada para ir à gravação do programa Vai, Fernandinha, apresentado por Fernanda Souza.

A fúria de Silvana ocorreu quando Larissa deu uma resposta que a mãe não gostou, relacionada a trabalho. Segundo a fonte, a noiva de André Luiz Frambach teria dito que só ela trabalhava naquela casa. Ao ouvir a frase, Taques teria dado um tapão na boca da filha, quebrando o dente da frente. Com o episódio, Larissa Manoela precisou cancelar a gravação naquele dia para ir ao dentista consertar o estrago.

Depois, a artista chegou a remarcar a gravação e participou do programa de Fernandinha Souza em outra ocasião.

E quem pensa que Silvana se arrependeu do que fez está muito enganado. Ainda de acordo com a fonte desta colunista, muitas pessoas do círculo social da família sabem do episódio, que sempre foi contado pela própria Silvana, com prazer. Em uma das vezes, ela foi questionada sobre arrependimento, e a resposta teria sido: “Não, e, se precisar, eu quebro outro dente”. Eita!

Controle do celular e das redes sociais de Larissa Manoela

A relação de controle não era só sobre o dinheiro. Segundo a fonte desta coluna, Silvana Taques monitorava também o celular de Larissa Manoela. A atriz trocou a senha do smartphone uma vez, o que também fez com que a mãe surtasse.

Ainda de acordo com a fonte, para tentar saber o que a filha fazia no celular, Silvana desbloqueava o aparelho colocando o dedo de Larissa na leitura de biometria enquanto a filha dormia.

O mesmo acontecia com as redes sociais. Certo dia, Larissa deslogou o Instagram dela do celular da mãe, que teve um novo surto. Para voltar a ter o controle sobre a rede da filha, Silvana arrumou uma desculpa com as pessoas que trabalham com a atriz, afirmando que precisava falar com uma marca pelo Instagram.

De acordo com a fonte, Silvana acessou tal rede social durante meses, sem Larissa Manoela saber. A mãe lia todos os directs possíveis e, às vezes, respondia mensagens, passando-se pela atriz.