Expo Games tem início nesta terça com campeonato de Fifa

O espaço Expo Games começou a ficar movimentado nesta terça-feira (1) com o campeonato de FIFA pelos consoles disponíveis. O espaço conta com outras máquinas que poderão ser utilizadas para diversão e competições internas, sem custo nenhum, basta chegar no espaço e informar os responsáveis.

Segundo o presidente da Federação Acreana de Games e Tecnologia, Alefy Xavier, haverá 10 competidores que buscam se classificar e continuar na competição.

“Amanhã teremos as classificatórias, semifinais e finais, a partir de amanhã já começa outros jogos, além de FIFA, vai ter também Free Fire que é no mobile, CS Go que é no PC e até a última noite vai ter Free Fire também, então essa é a nossa programação”, explicou.

Para competir, algumas modalidades aconteceram inscrições e outras foram realizados classificatórias online.

Segundo Alefy, são quatro modalidades e cada uma vai premiar R$ 1 mil em dinheiro e também tem patrocínios como da barbearia João Kalleto, Só Tereré e a Tereré Clube. O espaço foi montado pela Federação Acreana de Games e Tecnologia em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e FIEAC.