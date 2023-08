Expoacre 2023 movimentou mais de R$ 300 milhões e supera edição do ano passado

O Governo do Estado apresentou o balanço dos números da Expoacre 2023, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14).

De acordo com o apurado, o valor movimentado durante os 9 dias da Feira Agropecuária deste ano foi de R$ 325 milhões, superando a edição do ano passado, quando o a Expoacre conseguiu movimentar R$ 209 milhões.

Segundo o secretário de Governo, Alysson Bestene, um dos organizadores do evento, alem da parceria com o setor privado, o foco no Agronegócio foi o fator determinante para o crescimento na movimentação da economia acreana.

“O setor agrícola foi um que nós demos um olhar diferenciado, diante do crescimento no nosso governo. É notório que esse crescimento, principalmente na cultura de grãos, aumento na venda de máquinas agrícolas. Isso tudo aqueceu a economia”, disse Alysson.

Público lotou o Parque de Exposições

A estimativa do governo, é de que pelo menos 40 mil pessoas passaram pela Expoacre 2023, todos os dias.

O governador Gladson Cameli também participou da coletiva com a vice-governadora Mailza Assis e os demais organizadores.