Expoacre 2023: quatro peões seguem na liderança para a fase final do Rodeio; saiba quem são

O Rodeio é uma das principais atrações da Expoacre e tem reunido grande público para assistir a competição na Arena de Rodeio do Parque de Exposição Wildy Viana. Na segunda noite de competição, que aconteceu na última sexta-feira (4), 25 competidores se apresentaram e animaram a noite.

Nessa segunda noite, os resultados do 2º round mostram Odilon Lustosa, de Capixaba, com 86 pontos; João Peres Souza, de Vila California (RO), com 85,75; Francisco Paulino, de Feijó, com 84,75; e Raul da Silva, de Feijó, também com 84,75, empatados para o possível 3º lugar.

Na parcial dos resultados do segundo dia de rodeio, Francisco Paulino, de Feijó, obteve 167,25 pontos; João Peres Souza, de Vila California (RO), alcançou 164 pontos; João Paulo de Oliveira, de Xapuri, somou 162,75 pontos; e em 4º lugar, Antônio Sá, de Senador Guiomard, totalizou 156,50 pontos.

Durante a competição, os peões se apresentam buscando a classificação na semifinal, que terá dez participantes, e na final, com cinco competidores, que acontece no próximo domingo (6), no encerramento da maior feira de negócios do Acre.