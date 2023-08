Expoacre 2023: Seict realiza campeonato de xadrez para deficientes visuais

A Expoacre 2023 está cheia de novidades e uma delas é a Expo Games, que está promovendo competições de jogos virtuais, como FIFA, Free Fire e CS GO, e jogos presenciais, como o xadrez.

O secretário de Governo (Segov) e coordenador da Expoacre, Alysson Bestene, parabenizou a Secretaria de Ciência e Tecnologia que coordenou todo esse eixo de jogos.

“Quando a gente trouxe a ideia, a gente já abraçou, ampliamos o espaço desse ano dando melhores condições para trazer esses jogos aqui, tem lançamentos de jogos idealizados aqui no Estado do Acre, que nós temos agora recentemente uma lei que foi regulamentada aqui pelo Estado, com o Governo do Estado das startups que também fazem parte de todo esse movimento do empreendedorismo digital e a gente fica feliz de está concretizando e observando todo esse movimento aqui dentro da Expoacre”, disse.

Alysson parabenizou ainda o secretário da Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, pelas ações realizadas na Expoacre 2023. De acordo com gestor, os deficientes visuais e autistas participam dos campeonatos, como uma forma de inclusão social.

“Cada vez mais incluir as pessoas a participarem em conjunto e a gente está observando essa interação. As pessoas estão aqui presenciando e vendo os jogos digitais, competindo com outros. A gente fica gratificado por participar e ver que cada vez mais o estado do Acre tem possibilidade, é exatamente essa feira tem esse objetivo de gerar oportunidade, gerar bons negócios. E aqui nós estamos vendo uma grande oportunidade”, finalizou.