Expoacre: conheça a farofa acreana embalada à vácuo que já chegou em 7 países diferentes

A Expoacre 2023 é uma vitrine para pequenas empresas do Acre e ajuda a alavancar o nome de produtos genuinamente acreanos. Em um dos estandes da Economia Criativa da Feira, estão expostos os produtos da ‘Amarelinha do Acre’, uma farofa artesanal que já chegou em 7 países diferentes.

Com 5 sabores diferentes, a farofa pronta é feita com farinha de Cruzeiro do Sul e embalada à vácuo. Com um ano de criação, uma das proprietárias da marca, a empresária Mayara Lima, fundou a empresa ao lado da prima, Samylle Almeida. Ela conta que a farofa já rompeu fronteiras e chegou até no Japão.

“As pessoas compram a farofa aqui e levam para outros países. Já vendemos cerca de 20 pacotes no Japão. Chegamos na Argentina, Alemanha, e vários outros”, disse.

A farofa tem duração de 2 meses. É feita com produtos selecionados e na manteiga. A versão no sabor de dendê e pimenta é uma criação exclusiva da marca. Para encontrar a empresa e ter acesso aos produtos, basta acessar o Instagram oficial da Amarelinha do Acre, disponível em: @amarelinhadoacre