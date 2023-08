Expoacre inaugura atividades na Arena de Rodeios nesta terça com Prova dos Tambores

Uma das atrações mais esperadas da Expoacre 2023 começa nesta terça-feira (1). No quarto dia de Feira, a Arena de Rodeio abre as portas para receber a primeira fase da Prova dos Três Tambores.

Além disso, a maior feira agropecuária do Acre continua com os estandes de exposições, dos locais gastronômicos e com atividades de negócios, abertas ao público até às 23h.

O Governo do Acre também divulgou outras atrações realizadas pelas Secretarias e órgãos públicos. Veja a lista:

A Sesacre irá realizar panfletagem sobre Febre Maculosa e Raiva, além de entregar preservativos masculinos e femininos e AUTO TESTES para o HIV.

O gabinete da vice-governadora Mailza Assis continua organizando os eventos gospels na Expoacre. Para esta terça, as igrejas IBB – QUINARI, MILOAD – Assembleia de Deus Rio Branco e Bola de Neve, se apresentam no Palco Gospel.

Continuam também as atividades na Oca Indígena, com plataforma 360° e realidade virtual. Ainda nesta terça, é programado o lançamento do desfile da comunidade indígena com roupas e peças culturais.

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, TV Rio Branco, Sicredi e Sem Fronteiras, continua fazendo a maior cobertura da Expoacre 2023. A transmissão ao vivo de tudo que acontece na maior feira agropecuária do Acre, começa a partir das 21h no Youtube e Facebook do ContilNet e na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, no canal 8.1.

Assista a transmissão ao vivo: