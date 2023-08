Expoacre: início do rodeio e show dos Cobras Dance marcam programação desta quinta

A Expoacre 2023 entra no sexto dia de programação nesta quinta-feira (3) com uma das atrações mais esperadas da Feira: o rodeio em touros.

A competição deve reunir peões de todo o estado e de outros lugares do Brasil e acontece das 20h às 22h. O rodeio consiste em uma prova de resistência, na qual o peão precisa ficar 8 segundos em cima do animal e ainda são avaliados por juízes, que analisam a montaria e atribuem uma nota. O resultado do campeão deve sair apenas no dia 6, no último dia do evento. São 35 peões inscritos. A competição terá mais de R$ 40 mil em premiações para os peões vencedores. O primeiro lugar vai receber uma motocicleta 0 km.

Além da abertura dos trabalhos do rodeio, a Expoacre também terá a participação de um dos grupos musicais mais conhecidos do Acre. Os Cobras Dance farão uma apresentação no Palco Cultural, a partir das 21h.

A Feira segue ainda com uma vasta programação nos stands institucionais de várias pastas do Governo e de empresas privadas, até às 23h.

