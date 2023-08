Expoacre Juruá: hoteis não têm mais vagas em Cruzeiro do Sul; “Até moteis estão lotados”

Não há vagas. O aviso muito comum em portas de fábricas ou em locais de construção civil para informar a desempregados, que ali as vagas estão ocupadas, bem que poderia ser utilizado também, por esses dias, na rede hoteleira de Cruzeiro do Sul, onde não há mais lugar para hospedagens em motéis e hotéis da cidade e adjacências.

Uma equipe de jornalistas e técnicos que trabalha para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) sentiu na pele a falta de vagas nos hotéis locais. Desde segunda-feira, a coordenação da equipe busca por pelo menos quatro vagas na rede hoteleira da cidade e não consegue. “Até para motéis nós apelamos e ainda assim não conseguimos”, disse Edson Marangoni, coordenador da equipe.

Tudo isso por causa da realização da 18ª edição da Expoacre Juruá. Maior evento de negócios da região e que a exemplo da Expoacre em Rio Branco, é realizada anualmente pelo Governo do Estado e seus parceiros, em Cruzeiro do Sul.

O lançamento do evento foi feito, na semana passada, pelo governador Gladson Cameli, através do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni. Depois da Expoacre em Rio Branco, é a segunda maior festa do segmento no Estado.

Este ano será realizada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, no hall de entrada da Arena do Juruá, a mais significativa praça esportiva da terra dos Náuas. “Por determinação do governador Gladson e da vice, Mailza, preparamos a melhor Expoacre Juruá da história. Será um momento para potencializar o Agronegócio e demais setores, gerando emprego e renda a centenas de família”, disse o secretário.

A organização envolve toda estrutura governamental e conta com o apoio de parlamentares, da Associação Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), prefeitura e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Entre as novidades deste ano está o acréscimo da quinta noite na programação do evento. A organização estima que cerca de 60 mil pessoas passem pelo parque de exposições, gerando uma movimentação financeira de R$ 60 milhões.

“Trabalhamos com a ideia de “casa cheia” todas as noites. O grande movimento de pessoas e negócios fará com que o investimento feito pelo governo e parceiros tenha retorno”, observou Donadoni.

O governo preparou uma programação especial para o público que prestigiará a Expoacre Juruá 2023. Além do rodeio, cavalgada, apresentação de artistas da região e uma vasta exposição de empresas e instituições, quatro shows nacionais prometem movimentar a região.

A abertura será feita pela banda Barões da Pisadinha. Na noite seguinte, dia 31 de agosto, o cantor Davi Sacer fará apresentação aos evangélicos, e no dia 1⁰ de setembro será a vez do cantor Aldair Play Boy. No encerramento da feira, dia 3, o sertanejo Leo Magalhães fará a alegria dos presentes.

O que a organização não esperava era o grande público em busca de vagas em hotéis- até porque a rede hoteleira em Cruzeiro do Sul não é pequena er aumentou muito nos últimos anos, com a inauguração de vários hotéis.

Entre os novos hotéis estão Hotel Mandari, Hotel Juruá, Swamy Hotel, Hotel São José, Hotel do Sesc e Hotel Apuí. São estruturas que vieram se somar aos tradicionais, como o Hotel Plínio, no centro da cidade. É verdade que, nos últimos anos, hotéis tradicionais, como o “Napolitana” e a pousada Sumaúma fecharam suas portas e seus proprietários mudaram de atividades, mas, mesmo assim, o total de vagas na rede hoteleira local é superior a mil quartos. “O problema é que está vindo muita gente de fora do Acre”, disse o gerente de um dos hoteis procurado. “Veio gente para o Novenário e decidiu ficar para a Feira”, acrescentou.

A saída apontada por alguns gerentes de hotéis da cidade é que os hóspedes procurem hospedarias de cidades vizinhas, como Rodrigues Alves e Mâncio Lima, e Guajará, no Amazonas. “São pousadas e hospedarias cujas instalações são inferiores aos nossos hotéis, mas quebram um galho e tanto”, disse outro gerente. O problema é a distância: os municípios ficam distantes entre 30 a 40 quilômetros de Cruzeiro do Sul, onde a festa acontece.