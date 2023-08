Família de jovem acidentado organiza campanha de doação de sangue e vaquinha online

A família do motociclista Renan Felipe Bezerra da Silva, de 32 anos, vítima de um acidente de trânsito no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco, iniciou uma campanha de doação de sangue e uma vaquinha solidária. Renan teve sua perna amputada em uma colisão envolvendo um veículo modelo Onix, que deixou toda a sociedade acreana sensibilizada com a situação.

Diante das dificuldades enfrentadas por Renan, a família iniciou uma campanha de doação de sangue em prol do sangue O+. A doação de sangue se torna ainda mais vital em cirurgias complexas, como a que Renan enfrentará, já que esse recurso médico é fundamental para reposição e manutenção dos estoques de sangue do paciente durante e após o procedimento.

Além da campanha de doação de sangue, a família de Renan também deu início a uma vaquinha online, utilizando a modalidade de pagamento por PIX, como uma maneira adicional de arrecadar recursos para a reabilitação que será necessária após a cirurgia.

Aqueles que desejam contribuir com a campanha de doação de sangue podem se dirigir ao hemocentro da cidade. Já aqueles que preferem oferecer apoio financeiro podem acessar a vaquinha online por meio do Pix disponibilizado pela família na imagem abaixo.