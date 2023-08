Favorita ao título, Assermurb estreia no Campeonato Estadual

A fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino terá uma rodada dupla nesta quinta-feira (10), a partir das 15 horas, no Florestão. Sena Madureira e Rio Branco abrem a programação e na segunda partida, a Assermurb joga contra Plácido de Castro.

Primeiro confronto

Sena Madureira e Rio Branco têm como primeiro objetivo uma vaga na semifinal. As duas equipes ainda estão em formação e as diretorias dos dois clubes tentam reforços para qualificar ainda mais os elencos.

Assermurb vai tentar bi

A Assermurb entra no Estadual muito favorita e em busca do bicampeonato. A diretoria da Águia manteve a base do Campeonato Brasileiro.