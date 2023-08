FEAV coloca todas as seleções em quadra e foca nos brasileiros

A seleção acreana Sub-18, no masculino, apresentou-se oficialmente (os treinos foram iniciados no primeiro semestre) na tarde dessa sexta-feira (4), no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) e, agora, todas as equipes de base formadas pela Federação Acreana de Voleibol (FEAV) estão em quadra realizando os treinamentos para a disputa dos torneios nacionais.

Saquarema e Rio Branco

As seleções irão jogar os torneios nacionais em Saquarema, no Rio de Janeiro, e na capital acreana.

Os times Sub-18, feminino e masculino, irão para Saquarema e as equipes Sub-16 disputarão os brasileiros jogando em casa.

Adversários definidos

Sub-18 feminino

Pará, Tocantins, Alagoas, Piauí. Amapá e Bahia

Sub-18 masculino

Bahia, Goiás, Alagoas, Amapá, Sergipe e Tocantins

Sub-16 feminino

Amazonas, Tocantins, Alagoas, Bahia, Sergipe e Amapá

Sub-16 masculino

Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Sergipe e Tocantins