Federação Paulista divulga critérios da Copinha e Sena fica distante do torneio

O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça, 8, os critérios para a participação na 54ª edição da Copa São Paulo, programada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2024. Uma das exigências para jogar a competição é a filiação como equipe profissional na sua federação.

Sena distante da competição

O Sena Madureira conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-20. Contudo, a equipe do Vale do Iaco não tem uma equipe profissional e por isso não deve disputar o torneio.

“Os critérios para participação na Copa São Paulo são da Federação Paulista, dona do evento. Quem participa precisa atender às exigências do regulamento”, explicou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino.

Aquino pede outra vaga

Antônio Aquino confirmou o pedido de uma segunda vaga para o futebol acreano a partir de 2024 na Copinha. “Fizemos essa solicitação para o nosso futebol. Estamos aguardando a resposta da Federação Paulista”, afirmou o presidente.

Rio Branco é o representante

Pela determinação da FPF a vaga do Acre na competição será do Rio Branco, vice-campeão em 2023. Se o Acre receber uma segunda vaga, o Andirá, terceiro colocado no Estadual, voltará ao torneio.