‘Feedbacks’ positivos e grande movimentação marcaram o galpão do Sebrae na Expoacre 2023

O Sebrae Acre esteve na Expoacre 2023 com um galpão todo voltado para economia criativa, agronegócio e galpão de negócios. Segundo Fabry Saavedra, que está como assessor da diretoria executiva do Sebrae, a instituição trouxe uma estratégia diferente para mostrar oportunidades de negócios.

“A 48º edição da Expoacre e a gente quis mostrar as oportunidades de negócio, que a população às vezes está sem perspectivas e trouxemos aqui para dentro do nosso espaço empresas que prospectam esses clientes, que possam revender os seus produtos e gerando maiores negócios”, explicou.

No galpão da Expoacre, foi montado o espaço da economia criativa, o salão parceiro que é uma lei e foi montado para falar do que se trata, além dos atendimentos oferecidos, o espaço do agronegócio, com jogos interativos e óculos de realidade virtual e o ambiente das startups.

“Em parceria com o Governo do Estado, que sempre pleiteia muito a arrecadação do volume de negócios e esperamos superar o ano passado no montante de R$ 209 milhões e ao que tudo indica, Sebrae junto com a Seplag, do Governo do Estado, farão a aferição desse volume de negócio e temos ótimas notícias até o momento, de que possivelmente superaremos a meta do ano passado, que todo trabalho e dedicação do Sebrae, Governo do Estado e os demais parceiros na realização dessa Expoacre e sem dúvida nenhuma brilhou aos olhos de quem está frequentando, de quem está passando aqui”, explicou.

Segundo Fabry, a expectativa é que nos próximos o Sebrae insira mais novidades na feira. “Esse ano trouxemos a economia criativa e recebemos muitos feedbacks positivos. “O nosso gestor Aldemar Maciel está incumbido de trazer de volta essa parte da cultura e não é meramente a cultura em si, o Sebrae tem a missão de mostrar que isso além de uma diversão, é também negócio. Esse espaço teve muita visitação, a gente investiu muito lisonjeado das pessoas que trabalham nesse segmento aceitar o nosso convite e a gente está querendo reviver essa questão dessa iniciativa que o Sebrae nos últimos anos não conseguiu tocar”, disse ainda.

De acordo com Fabry, a visitação e o espaço superou as expectativas e foi muito bem visto pela população e pelos próprios empreendedores que estão aqui. “A gente torce para as pessoas entenderem que isso é um negócio e o Sebrae está aqui para ajudar também com toda a parte de gestão empresarial que a gente tem a expertise para fazer”, finalizou.