Feira traz artesanato e brinquedos no Festival do Açaí

O Festival do Açaí em Feijó, no coração do interior do Acre, começou nesta sexta-feira, 18, com grande sucesso a sua mais recente edição, trazendo uma feira diversificada e repleta de encantos para os visitantes. Com cerca de 25 barracas, o Parque de Eventos se transformou em um espaço repleto de cores, aromas e criações, com artesanato e brinquedos protagonizando o cenário.

Desde o início do evento, pequenos empreendedores locais têm ocupado suas barracas com uma ampla variedade de produtos. Entre eles, o artesanato acreano ganha destaque com colares e pulseiras meticulosamente trabalhados à mão, representando a rica cultura e identidade da região. Os visitantes têm a oportunidade de apreciar peças únicas que refletem a habilidade e o talento dos artesãos locais.

Para as crianças, a feira se tornou um verdadeiro paraíso de diversões. Brinquedos inovadores com luzes de LED, modelos que voam pelos ares e outras atrações chamam a atenção dos pequenos visitantes. As risadas contagiantes e a curiosidade estampada em seus rostos evidenciam o encanto provocado por essas novidades.

A variedade de produtos expostos nas barracas proporciona aos visitantes uma verdadeira viagem pela cultura e criatividade local. Plantas ornamentais, produtos regionais e outras criações originais estão disponíveis para os interessados, criando uma atmosfera de celebração e exploração.