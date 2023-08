Festival de Quadrilhas Juninas começará neste sábado em Sena Madureira

A secretária municipal de cultura de Sena Madureira, Lourdes Gregório, confirmou na manhã desta quinta-feira (31) que a Prefeitura promoverá no próximo final de semana o Festival de Quadrilhas Juninas. O evento terá início no sábado (2) e finalizará no domingo (3).

Mais uma vez, a festa caipira ocorrerá na quadra Messias Rodrigues, situada no bairro da pista. “Trata-se de um festival bastante tradicional em Sena Madureira que mais uma vez será realizado, contando com total apoio do prefeito Mazinho Serafim. Sendo assim, estendemos o convite a todos os munícipes para estarem abrilhantando o evento”, comentou.

Várias quadrilhas estarão se apresentando no festival. Em Sena Madureira, a principal rivalidade é entre as quadrilhas Manguaça e Farofa de capeta.