Festival do Açaí: 2ª noite tem show de Cia do Calypso e Garota Açaí 2023

A primeira noite do Festival do Açaí 2023 foi um sucesso e a segunda noite, que acontece neste sábado (19), tem uma programação que promete animar os feijoenses e os visitantes.

Neste sábado (19), acontece o concurso Garota Açaí 2023, com desfile de 10 meninas com traje de banho e traje de gala. A vencedora do concurso levará o título de Garota Açaí 2023 e um prêmio de R$ 10 mil, anunciado pelo governador Gladson Cameli, na primeira noite de Festival. A atração principal da noite é a banda Companhia do Calypso, que promete agitar a segunda noite do Festival do Açaí.

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco fazem transmissão da segunda noite com um time de colaboradores e influenciadores. A transmissão acontece a partir das 21h no YouTube do ContilNet e canal 8.1.

Acompanhe: