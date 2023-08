Festival do Açaí tem espaços ‘instagramáveis’ temáticos; FOTOS

O aguardado Festival do Açaí, um dos eventos de destaque no calendário do Acre, transformou-se em um cenário encantador para entusiastas de redes sociais e amantes da cultura local. Em sua edição de 2023, o festival que começou nesta sexta-feira (18) abraçou a tendência das mídias sociais ao introduzir espaços temáticos “instagramáveis”, criando oportunidades únicas para que os visitantes registrem e compartilhem momentos especiais com suas famílias e amigos.

A cidade de Feijó, berço desse festival que atrai centenas de pessoas todos os anos, tornou-se o palco para essa experiência visualmente atraente e interativa. Como homenagem ao alimento emblemático do evento, o açaí, esses espaços temáticos encantadores se fundem harmoniosamente com a essência do festival, proporcionando uma experiência verdadeiramente imersiva.

Os quatro espaços “instagramáveis” cuidadosamente projetados não apenas ressaltam a vibrante atmosfera do festival, mas também incentivam os visitantes a capturarem sua jornada através de lentes criativas. Cada espaço traz à vida um elemento característico do festival, seja através de instalações de arte inspiradas no açaí, murais coloridos ou cenários interativos que refletem a cultura local. A proposta é que os habitantes do Acre e os visitantes se envolvam de maneira única com o evento, ao mesmo tempo em que documentam sua participação de forma original.