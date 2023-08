Fieac e Seict promovem desfile de malharias acreanas na Expoacre 2023

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) promoveu neste sábado (05) um desfile com peças produzidas pelas malharias acreanas, no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a edição da Expoacre 2023.

Fardas, uniformes, roupas da área da saúde, coletes e muitas outras peças foram exibidas durante o desfile. A Fieac e Seict trouxeram mais de 10 malharias para mostrarem as peças.

O desfile aconteceu no espaço em frente ao Expo Games, ao lado do Galpão da Indústria e contou com a presença do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, o vice-presidente da Fieac, João Paulo Pereira, além de deputados como o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, o deputado estadual Nicolau Junior e outras autoridades.

“Quero dizer a felicidade que é fazer e realizar esse momento aqui. Aqui é um evento que vai promover a indústria de confecções, que é forte e atualmente ela vem desenvolvendo parcerias e fornecendo os uniformes escolares, uniformes do governo e das instituições. Ela é uma indústria que tem gerado empregos. Esse é um setor que tem uma empregabilidade muito grande”, destacou o secretário Assurbanípal Mesquita, no início do evento.