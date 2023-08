Fiéis participam do encerramento do Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul

Em um momento de profunda conexão espiritual e gratidão, os fiéis de Cruzeiro do Sul participaram na noite desta terça-feira (15) do emocionante encerramento do Novenário de Nossa Senhora da Glória. A jornada de nove dias de devoção culminou em uma celebração que uniu a comunidade em torno da padroeira, Nossa Senhora da Glória.

A cerimônia de encerramento do Novenário foi marcada por uma atmosfera de reverência e alegria com a chegada da Nossa senhora da Gloria no Centro de Cruzeiro do Sul. Os devotos lotaram a região central, demonstrando sua profunda fé através de cânticos, orações e expressões de devoção

A abertura do Novenário Nossa Senhora da Glória 2023 foi realizada no dia 05 de agosto marcada por uma emocionante procissão que percorreu as ruas da cidade, acompanhada de cânticos e orações. Os fiéis demonstraram um compromisso visível com sua fé, enchendo as igrejas e os espaços de celebração em todas as etapas do evento.

Além das cerimônias religiosas, o Novenário também proporciona um espaço para a cultura local se manifestar. Feiras de artesanato, apresentações musicais e gastronomia típica enriquecem a experiência dos participantes, criando uma atmosfera de celebração que vai além do aspecto religioso.

O Novenário Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul não é apenas uma tradição, mas uma manifestação da identidade e dos valores da comunidade. A devoção a Nossa Senhora da Glória se estende para além das fronteiras religiosas, unindo as pessoas em torno de um objetivo comum: expressar gratidão e louvor.