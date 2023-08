Flamengo tem desfalques importantes para jogo da Libertadores

O Flamengo não terá Filipe Luís e Léo Pereira no jogo desta quinta-feira (3/8), contra o Olimpia pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Através do seu Twitter, o Rubro-Negro informou que o lateral-esquerdo e o zagueiro estão tratando dores na posterior esquerda.

O time carioca tenta manter tabu no Maracanã, e não conta com outros nomes importantes do elenco além de Leo e Filipe.

O atacante Pedro, suspenso por conduta indisciplinar, também está fora do confronto.

O Flamengo entra em campo às 21h, contra o Olímpia, do Paraguai. A partida será transmitida exclusivamente na TV fechada, pela ESPN, e no streaming do Star+.