Flamengo x Olimpia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O jogo contra o Olimpia pelas oitavas de final da Libertadores ficou em segundo plano na semana do Flamengo por conta da crise no caso Pedro. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela ida do mata-mata. O ge acompanha a partida em Tempo Real com vídeos exclusivos (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR).