Flaviano diz que MDB está de braços abertos para receber Petecão e PSD: “Juntos pelo Marcus”

Após o senador Sérgio Petecão (PSD) dizer ao ContilNet que não sabia se o MDB toparia uma aliança em prol da candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre, o presidente do partido, Flaviano Melo, resolveu sanar as dúvidas do senador.

Ao ContilNet, Flaviano disse que o MDB está de portas abertas para receber Petecão e toda a Executiva do PSD. “Estamos esperando o senador e o PSD para a campanha do Marcus Alexandre”, disse.

Flaviano aproveitou ainda para dizer que Petecão está convidado para a primeira convenção oficial do partido, marcada para o dia 30 de agosto. O evento deverá oficializar o diretório estadual do partido. Será o primeiro ato do partido após a filiação de Marcus Alexandre.

Questionado se caso o PSD confirmasse apoio à candidatura de Marcus, o partido de Petecão poderia indicar o vice na chapa, Flaviano disse que esse não é o momento. “Não estamos discutindo isso agora. Só ano que vem. Mas o PSD é um partido grande e tem todo o direito de estar com a gente”, disse o ex-deputado federal.

Paquera antiga

Antes mesmo de Marcus Alexandre se decidir em relação ao MDB, Flaviano revelou que já havia tido conversas com o senador Sérgio Petecão. “Ele disse que pra onde o Marcus fosse, ele estaria junto”.

Conversa com todos e Frente Ampla

Até o antigo partido de Marcus, o PT, pode estar no mesmo palanque que o MDB. Flaviano informou que conversa com vários partidos do Acre e não descarta uma aliança com os petistas. “Nós não temos restrições. Queremos fazer uma frente ampla para eleger o Marcus prefeito”.