Fogo destrói cabos de telefone e fiação de internet e assusta moradores em Rio Branco

Um incêndio de pequena proporção destruiu os cabos de telefonia e redes de internet na noite desta segunda-feira (28), e deixou assustados os moradores e várias lojas de uma parte da região da rua Rio de Janeiro no bairro Dom Giocondo em Rio Branco sem internet.

Segundo informações de moradores, o incêndio iniciou após um curto circuito em uma caixa de telefonia e rapidamente as chamas consumiram os cabos telefônicos e de redes. O fogo chegou a tomar conta de um poste de energia elétrica e chamou a atenção de moradores e populares que passavam no local.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada, conseguiram apagar as chamas com extintores de incêndio, impedindo do fogo se alastrar para os demais cabos.

Uma equipe da Energisa compareceu ao local e fez uma averiguação se ouve danos nos cabos de energia elétrica.